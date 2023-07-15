Новокузнечанин сбил свою бабушку и уехал с места ДТП

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Он приехал за сыном к родственнице, но та не хотела отдавать правнука выпившему водителю..

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, ДТП случилось во дворе многоквартирного дома на улице Ленина в Новокузнецке.

70-летняя пенсионерка пыталась препятствовать выезду автомобиля из дворовой территории. Пытаясь объехать женщину, водитель совершил наезд на нее, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Нарушитель был задержан по месту жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено результатами освидетельствования. Внук теперь будет привлечен к ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», которая предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет или административный арест на срок до 15 суток, или штраф в размере 30 тыся рублей. Также инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли мужчину к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вопрос о привлечении водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, будет решен после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.