Кузбасс установил рекорд России по исполнению народного танца

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Новое достижение связано с массовым исполнением кадрили, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале.

Кузбасскую кадриль исполнили более тысячи человек - участники творческих коллективов и обычные жители.

Рекорд зафиксировали во время Всекузбасского фестиваля фольклора и традиций, проходившем в посёлке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа. Он состоялся по инициативе главы региона.

В рамках фестиваля также состоялись мастер-классы, выставки, этно-рок-концерт, работали арт-пространства. Прошел съезд клубных работников Кузбасса, в котором принимают участие более тысячи человек.

Губернатор выразил уверенность в том, что фестиваль станет традиционным.