Кузбасс установил рекорд России по исполнению народного танца

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА
Новое достижение связано с массовым исполнением кадрили, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале.
Кузбасскую кадриль исполнили более тысячи человек - участники творческих коллективов и обычные жители.
Рекорд зафиксировали во время Всекузбасского фестиваля фольклора и традиций, проходившем в посёлке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа. Он состоялся по инициативе главы региона.
В рамках фестиваля также состоялись мастер-классы, выставки, этно-рок-концерт, работали арт-пространства. Прошел съезд клубных работников Кузбасса, в котором принимают участие более тысячи человек.
Губернатор выразил уверенность в том, что фестиваль станет традиционным.