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НовостиОбщество15 июля 2023 5:39

Коронавирус в Кузбассе: плюс 12 заболевших

Источник:kp.ru
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это на семь случаев больше, чем день назад.

По состоянию на утро 15 июля всего в Кузбассе выявлено 228457 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 12 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки 15 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 225270 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 104 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3083.