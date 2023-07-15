Житель Кузбасса воспользовался найденной банковской картой и теперь пойдет под суд

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Он весь день расплачивался чужими деньгами в продуктовых магазинах.

39-летний житель Кемерова нашел на улице банковскую карту, которую, как позднее выяснилось, потеряла 28-летняя гражданка. Вместо того, чтобы обратиться в полицию или в финансовую организацию, выпустившее карту, он начал делать по ней покупки. В результате им было произведено 28 платежных операций в разных торговых точках почти на десять тысяч рублей. Владелица карты узнала о них из банковских уведомлений и обратилась в полицию.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.