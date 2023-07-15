Житель Кузбасса подозревается в попытке уклонения от уплаты налога при продаже недвижимости

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В октябре 2021 года 33-летний новокузнечанин продал за 46 миллионов рублей принадлежавшую ему квартиру в Москве с нарушением закона.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, владелец недвижимости владел ей менее трех лет и обязан был предоставить по месту жительства в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц, однако данное требование закона не исполнил. По результатам налоговой проверки подозреваемому был начислен налог, пеня и штрафы в сумме свыше 6 млн рублей, которые мужчина не оплатил.

В связи с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, путем непредставления налоговой декларации, совершенное в крупном размере). Сейчас проводятся необходимые мероприятия для сбора доказательной базы.