Жительнице Кузбасса, сбившей подростка и скрывшейся с места ДТП, избрана мера пресечения

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Она пыталась укрыться от правосудия в Республике Алтай.

8 июля подозреваемая гражданка Наталья Щукина в Кемеровском муниципальном округе на своем автомобиле совершила наезд на мотоблок, который перемещала 13-летняя школьница. В результате произошедшего ДТП девочка получила телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. ее госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, с места происшествия женщина скрылась, мер для оказания помощи девочке не приняла. Автомобиль она оставила в лесополосе, предварительно сняв регистрационный знак.

Следователи СКР и оперативных сотрудник ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу сумели установить местонахождение виновницы ДТП - она пыталась укрыться в Республике Алтай.

Теперь ей предъявлено обвинение, а по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.