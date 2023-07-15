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НовостиПроисшествия15 июля 2023 9:29

Жительнице Кузбасса, сбившей подростка и скрывшейся с места ДТП, избрана мера пресечения

Источник:kp.ru
Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Она пыталась укрыться от правосудия в Республике Алтай.

8 июля подозреваемая гражданка Наталья Щукина в Кемеровском муниципальном округе на своем автомобиле совершила наезд на мотоблок, который перемещала 13-летняя школьница. В результате произошедшего ДТП девочка получила телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. ее госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, с места происшествия женщина скрылась, мер для оказания помощи девочке не приняла. Автомобиль она оставила в лесополосе, предварительно сняв регистрационный знак.

Следователи СКР и оперативных сотрудник ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу сумели установить местонахождение виновницы ДТП - она пыталась укрыться в Республике Алтай.

Теперь ей предъявлено обвинение, а по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.