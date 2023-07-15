Житель Кузбасса изготовил ружье, чтобы гонять местных самогонщиков

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Но суд порыв не оценил и отправил его в колонию на реальный срок.

История случилась в Кемеровском муниципальном округе. мужчина у себя дома изготовил пистолет: соединил отрезок трубки (ствола) и ранее изготовленное основание из древесины. Получился однозарядный дульнозарядный гладкоствольный пистолет калибра 8,4 мм - «поджига».

Сам он поначалу утверждал, что оружие нашел на обочине дороги, но, как рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, при досмотре места происшествия обвиняемый сообщил, что сам сделал оружие, чтобы погонять местных торговцев самогоном.

При этом оружейник имел непогашенный условный срок, ранее назначенный Заводским районным судом г.Кемерово.

В итоге разбирательств суд отменил условное наказание и назначил новое, уже реальное.

- По совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединена неотбытая часть наказания. Окончательно определено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в объединенном пресс-центре.

Приговор вступил в законную силу.

Приговор вступил в силу.