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НовостиОбщество15 июля 2023 11:04

В Кузбассе пожарные спасли провалившегося в заброшенный погреб щенка

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

О том, что в Осинниках на территории заброшенного участка с неиспользованными гаражами несколько дней был слышан собачий скулеж, в местный пожарно-спасательный отряд сообщила неравнодушная жительница, которая сама искать животное побоялась.

На место, как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу, выехали специалисты и они увидели разрушенное основание гаража и находившийся в нем погреб. Оттуда и раздавался лай щенка. Прежде чем спускаться вниз, спасатели проверили с помощью газоанализатора содержание ядовитых примесей. Сама операция по вызволению четверолапого заняла считанные минуты.

Спасенный щенок, по словам очевидцев, тут же убежал, не дав себя ни погладить, ни покормить.