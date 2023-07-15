В Кузбассе полицейские вернули домой загулявшего школьника

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Восьмилетний ребенок по имени Данил ушел гулять накануне, 14 июля, в десять часов вечера.

Сегодня днем в половине первого к полицейским в Кировском районе Кемерова обратилась мать школьника, сообщившего, что он не ночевал дома. Родительница, по ее словам, пыталась сначала отыскать сына самостоятельно.

В городе были незамедлительно организованы поисковые мероприятия с привлечением личного состава кемеровской полиции. Вскоре инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные обнаружили пропавшего несовершеннолетнего на одной из улиц. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, мальчик гулял вместе с 17-летним подростком, с которым познакомился накануне и в гостях у которого остался на ночлег. Противоправных действий в отношении Данила, по оценкам стражей правопорядка, не совершалось.

Ребенка вернули родителям, провели с ними профилактическую беседу, а в отношении матери составили протокол.