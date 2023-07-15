В Кемерове определились все полуфиналисты Кубка России по пляжному волейболу

Фото: Всероссийская федерация волейбола

В ходе отборочных матчей не обошлось и без мини-сенсации.

Если в женском турнире все команды-фавориты дружно одолели соперниц в двух партиях, то в мужских парах борьба была более упорной. Главным фаворитам, посеяным под первым и вторым номерами, соответственно, Олегу Стояновскому и Илье Лешукову из Нового Уренгоя, а также Вячеславу Красильникову и Константину Семенову из Анапы, выигрыши тоже дались с сухим счетом в двух партиях. Четвертой по рейтингу команде из Обнинска в составе Игоря Величко и Максима Сиволапа для победы потребовалось сыграть три сета. А вот третий номер посева, представлявшие еще одну команду из Нового Уренгоя, Максим Худяков и Руслан Быканов, остались за чертой полуфинала - они в трех сетах уступили москвичам Павлу Шустрову и Алексею Гусеву, имевшим всего двенадцатый рейтинг.

В воскресенье в первом мужском полуфинале сыграют Стояновский и Лешуков с Шустровым и Гусевым, вторую пару составят Величко и Сиволап против Красильникова и Семенова.

В первом женском полуфинале первые по рейтингу Надежда Макрогузова и Светлана Холомина из Москвы встретятся с калининградками, имевшими четвертый номер, Марией Егоровой и Ариной Ряжновой. Во второй пае противостояние также будет московско-калининградским - посеянные вторыми москвички Екатерина Бирлова и Дарья Рудых против имеющих третий рейтинг Ксении Дабижи и Елизаветы Лудковой.

Полуфиналы начнутся в воскресенье в 10 часов утра на Московской площади. Затем пройдут матчи за первое-второе и третье-четвертое места.

Обладатели Кубка России и у мужчин, и у женщин получат по 600 тысяч рублей.

Напомним, что вход для болельщиков будет бесплатным.