Еще 8 кузбассовцев заболели коронавирусом за последние сутки

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кемеровской области коронавирусом заразились еще восемь человек. Днем ранее было зафиксировано на четыре заболевших больше. Всего же за время пандемии в Кузбассе было выявлено 228 465 случаев коронавирусной инфекции.

Выписали за сутки также восемь человек, на лечении остаются 104 кузбассовца. За все время распространения коронавируса в регионе справились с заболеванием 225 278 человек.

Смертельных исходов от коронавируса за последние сутки не зарегистрировано. Число смертей от инфекции в Кузбассе осталось на прежнем уровне - 3 083. Данные предоставил Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации.