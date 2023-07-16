Еще 8 кузбассовцев заболели коронавирусом за последние сутки

Фото: архив "КП".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшие сутки в Кемеровской области коронавирусом заразились еще восемь человек. Днем ранее было зафиксировано на четыре заболевших больше. Всего же за время пандемии в Кузбассе было выявлено 228 465 случаев коронавирусной инфекции.
Выписали за сутки также восемь человек, на лечении остаются 104 кузбассовца. За все время распространения коронавируса в регионе справились с заболеванием 225 278 человек.
Смертельных исходов от коронавируса за последние сутки не зарегистрировано. Число смертей от инфекции в Кузбассе осталось на прежнем уровне - 3 083. Данные предоставил Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации.