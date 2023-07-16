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НовостиОбщество16 июля 2023 4:52

Первые пассажиры вылетели из Новокузнецка в Москву на новом вечернем рейсе

Он будет летать пять раз в неделю
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: телеграм канал Цивилев.Live.

Фото: телеграм канал Цивилев.Live.

Накануне, 15 июля, из международного аэропорта Новокузнецк им. Б.Н. Волынова вылетел первый вечерний рейс. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Напомним, новый рейс будет выполняться компанией «Аэрофлот» пять раз в неделю - с понедельника по четверг и в субботу. Вылетать из Новокузнецка самолет будет в 18:10 по местному времени, прибывать в Шереметьево - в 18:50 по мск (время в пути - 4 часа 40 минут).

- Мы развиваем сотрудничество с ПАО «Аэрофлот» в интересах жителей Кузбасса и гостей нашего региона. Межрегиональные перевозки - направление, о котором договорились на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме. Новый авиарейс очень востребован - первый борт вылетел с полной загрузкой, - отметил глава региона.