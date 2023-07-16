Жительница Кузбасса лишилась почти 800 000 рублей, пытаясь сохранить свои деньги

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Анжеро-Судженска обратилась 48-летняя горожанка, которая стала жертвой мошенников и лишилась около 800 000 рублей.

Как установили полицейские, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что к счетам дамы получили доступ злоумышленники, поскольку произошла утечка данных. Звонивший заявил, что помочь сохранить свои средства может только перевод денег на указанные счета: под диктовку женщина взяла в кредит около 700 000 рублей и вместе со своими накоплениями перевела на названные счета. Позже горожанка рассказала о случившемся родственникам, и они уговорили ее обратиться в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мошенника. Уже выяснилось, что телефон, с которого был совершен звонок, зарегистрирован в Липецкой области. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, максимальное наказание – 6 лет лишения свободы.