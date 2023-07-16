В одиночном ДТП в Кузбассе погибла женщина

Фото: ГИБДД Кузбасса.

На седьмом километре трассы Новосибирск-Иркутск-Зарубино-Глубокое в Топкинском муниципальном округе накануне примерно в 17:20 произошло одиночное ДТП, в котором погибла женщина.

Как удалось установить автоинспекторам, 60-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, в результате чего погибла его 57-летняя пассажирка. Сам мужчина госпитализирован.

По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.