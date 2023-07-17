В Кемерове пятилетний ребенок один отправился кататься на автобусе

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове пятилетний мальчик один отправился кататься на автобусе. Одна из пассажирок обратила внимание на малыша и позвонила в полицию.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что после обращения горожанки по маршруту движения автобуса была направлена группа немедленного реагирования. Транспорт ехал в сторону вокзала. На остановке «Швейная фабрика» мальчика вывели из салона и отвезли в отдел полиции.

Инспекторы установили личность ребенка и связались с его мамой. Та искала потерявшегося сына. Оказалось, женщина оставила малыша гулять во дворе под присмотром старшего брата. Но подросток не уследил за ребенком и тот ушел в соседний двор, а затем отправился кататься на общественном транспорте.

С женщиной провели профилактическую беседу и составили в отношении нее протокол.