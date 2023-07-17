В Кемерове на Красном озере утонул мужчина

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 15 июля на Красном озере в Кемерове произошла трагедия – во время купания там утонул мужчина. Об этом сообщили очевидцы.

На фото с места ЧП видно, что вокруг погибшего собрались люди. Они пытались реанимировать мужчину, однако безуспешно.

Кемеровчане отметили в соцсетях, что на Красном озере каждый год происходят подобные несчастные случаи. По мнению некоторых, виной тому алкоголь. Другие считают, что водоем непригоден для купания, так как в нем есть ледяные ключи и воронки с двойным дном.