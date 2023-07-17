В Кемерове автомобилист сбил лося

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове автомобиль сбил лося на трассе, ведущей в жилой район Лесная Поляна. Об этом сообщили очевидцы.

ДТП произошло минувшей ночью. Горожанин остановился на дороге, чтобы снять лося, перебегающего проезжую часть, и в этот момент, машина, двигающая по встречной полосе, сбила животное. На видео видно, как лось после столкновения взлетает в воздух и падает на асфальт.

По словам автора ролика, водитель, сбивший лося, не пострадал.

- Пожалуйста, водители! Будьте бдительны… Я понимаю, что от этого никто не застрахован… но водитель ответственен в первую очередь, - призвал очевидец.