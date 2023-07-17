В Кузбассе временно ограничат движение на участке трассы

Фото: архив "КП"
Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО
Завтра, 18 июля, на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.
Ограничения связаны буровзрывными работами, которые проводится при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова.
Завтра в период с 12:00 до 17:00 рабочие произведут три взрыва. Каждый раз участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до 1 часа. Движение между взрывами будет разрешено.
Дорожные службы попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.