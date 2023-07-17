В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ижморском округе в ДТП с грузовиком три человека погибли, еще двое пострадали. По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло накануне около 05:00 на 351 километре трассы Р-255 «Сибирь». 55-летний водитель «Тойоты», не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Вольво». В результате аварии погибли три пассажира легкового автомобиля: 51-летний мужчина, 42-летняя и 44-летняя женщины. Сам водитель и еще один его пассажир были госпитализированы с различными травмами.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.