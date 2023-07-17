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НовостиПроисшествия17 июля 2023 6:47

В Кузбассе еще двое туристов пропали на Поднебесных Зубьях

Они не выходят на связь с 15 июля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кузбассе на Поднебесных Зубьях исчезли двое туристов: 33-летняя Анастасия Никишова (Пашук) и 44-летний Алексей Сиротин. Ориентировку с приметами пропавших опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Туристы находились в поселке Лужба, однако с 15 июля перестали выходить на связь.

Приметы Анастасии Пашук: рост 164 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза светло-голубые.

Приметы Алексея Сиротина: рост 164 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших или готов оказать помощь в их поиске, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

Напомним, что в этом же районе более двух недель назад пропали трое подростков. Их до сих пор не нашли. Возбуждено уголовное дело.