На Ленинградском проспекте в Кемерове приведут в порядок два километра тротуаров

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Этим летом на Ленинградском проспекте приведут в порядок почти два километра тротуаров – на участке от проспекта Ленина до проспекта Химиков. Работы на пешеходной зоне по обе стороны проспекта ведутся параллельно с ремонтом проезжей части.

По словам мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, сейчас на Ленинградском завершается устройство велодорожек. Они отделены от пешеходной зоны поребриком в одном уровне с асфальтом. Там, где необходимо, выполняют понижение тротуаров до уровня проезжей части, монтируют тактильную плитку.

На проезжей части проспекта уже уложено более двух тысяч тонн нижнего слоя асфальта, установлен новый бортовой камень. Вскоре рабочие начнут укладывать верхний слой.

В рамках ремонтных работ будут также обновлены заездные карманы и площадки для общественного транспорта, установлены новые современные павильоны.