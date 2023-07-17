Пастух-блогер, водитель монстр-трака и хозяйка молочной реки: креативные агровакансии привлекают молодежь

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В агроотрасли не хватает молодых специалистов. Причиной этого зачастую являются шаблонные представления о работе в индустрии. Чтобы постепенно сломать стереотипы, участники клуба амбассадоров «Я в агро» провели эксперимент и опубликовали вакансии с креативным описанием.

Например, обязанности водителя трактора описываются, как вакансия водителя монстр-трака: «Ты ощущаешь непреодолимое желание порулить чем-то побольше? Готов к экстриму и преодолению километров непаханой целины? Становись трактористом и почувствуй всю мощь отечественного автопрома! Пахать и сеять на полях Родины».

Иллюстрации к вакансии создали с помощью нейросети.

Эксперимент показал рост интереса к платформе. Так, креативные объявления смотрели в 10 раз больше, чем обычные и в целом просмотр вакансий за сутки увеличился почти в два раза. Сразу после публикации более 100 новых пользователей создали резюме на платформе и откликнулись на предложения работодателей.

- Платформа «Я в агро» позволяет находить новые пути продвижения и развития АПК, совместными усилиями бизнеса и молодых специалистов менять отрасль, делая работу в ней престижной и привлекательной. То, что участники «Клуба амбассадоров» платформы так активно, с энтузиазмом и фантазией стараются решить важные проблемы аграриев, внушает оптимизм относительно будущего АПК, – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.