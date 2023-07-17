В Кузбассе поезд сошел с рельсов

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сегодня, 17 июля, в Кузбассе произошел сход вагонов.

ЧП случилось около 13.00 на станции Терентьевская в Прокопьевском районе. При проведении маневровых работ сошли с рельсов три пустых вагона грузового поезда.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, вагоны не опрокинулись.

- Задержка в движении поездов составила около двух часов, – сообщили в Новокузнецкой транспортной прокуратуре.

Сейчас сотрудики ведомства выясняют обстоятельства происшествия.