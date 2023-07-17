Дожди, грозы и туманы: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Фото: архив "КП" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе на неделе прогнозируется жаркая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 18 июля, ночные температуры составят +9 … +14 градусов, дневные +23 … +28. Ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами на востоке области пойдут кратковременные дожди. Утром возможны туманы.

В среду, 19 июля, ночью прогнозируется температура воздуха +10 … +15 градусов, днем +25 … +30. Ветер подует восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

В четверг, 20 июля, ночью будет +11 … +16, днем +25 … +30 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть ночью с силой 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем возможны кратковременные дожди, грозы.