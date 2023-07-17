В Кузбассе создадут онлайн-реестр детских игровых и спортивных площадок

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе будет создан единый онлайн-реестр детских игровых и спортивных площадок, в который внесут все действующие уличные комплексы для детей. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

На онлайн-платформе соберут все детские площадки по муниципалитетам с указанием их адресов, необходимой информацией об объектах и с документами об эксплуатации. Электронный ресурс будет доступен как для специалистов, так и для всех кузбассовцев. Жители региона смогут ознакомиться с адресами площадок, а также предложить места для организации новых и сообщить о выявленных недочетах.

- Для нас важной задачей является создание безопасных условий для развития детей. Поэтому мы специально делаем этот ресурс доступным для всех, чтобы родители и неравнодушные жители региона оперативно сигнализировали о выявленных недочетах на площадках, предназначенных для досуга детей, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, подчеркнув, что это будет действенный механизм народного контроля.