Кузбасские блогеры оценили объекты образования региона

Участники пресс-тура смогли увидеть своими глазами современные образовательные объекты, которые появляются в Кузбассе Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Представители СМИ, блогеры, медиаактивисты Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и регионального медиацентра «Наше время Кузбасс» ознакомились с работой Центра активного отдыха «Космос» и Регионального центра «Сириус. Кузбасс».

- Участники пресс-тура смогли увидеть своими глазами современные образовательные объекты, которые появляются у нас в Кузбассе. Важно, чтобы они знали, какие возможности есть для молодежи в нашем регионе и рассказывали об этом своим сверстникам, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Для увеличения мощности Центра активного отдыха «Космос» по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в 2022 году из областного бюджета выделили 86 млн рублей на возведение двух современных модульных корпусов вместимостью 30 человек каждый.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» в селе Елыкаево работает с ведущими вузами, средними профессиональными учебными заведениями, научными центрами и предприятиями реального сектора экономики Кузбасса.