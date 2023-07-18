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НовостиПроисшествия18 июля 2023 0:53

В Кузбассе нашли двух пропавших туристов

Они несколько дней не выходили на связь
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе нашли двух туристов, пропавших в районе Поднебесных Зубьев в Междуреченске. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Мужчина и женщина перестали выходить на связь 15 июля. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам. Утром 17 июля в соцсетях был размещена ориентировка с приметами пропавших, начались другие поисковые мероприятия и уже к вечеру волонтеры сообщили, что пропавшие туристы нашлись живыми.

Обстоятельства их обнаружения не раскрываются.