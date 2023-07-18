В Кузбассе исчезла 16-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Мариинске пропала без вести 16-летняя Екатерина Максимовна Дмитриева. Ориентировку с приметами школьницы разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Вчера, 17 июля, девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Екатерина среднего роста (160 см), нормального телосложения, у нее русые волосы, голубые глаза. Она была одета в черную футболку, голубые джинсы и белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поиске, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.