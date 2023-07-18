В Кузбассе поднимут плату за посещение детсадов

Фото: архив "КП"
Фото: Олег Укладов
В Кузбассе изменилась плата за посещение детсадов. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене правительства Кемеровской области.
В документе сказано, что средняя стоимость содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях вырастет с 1425 до 1546 рублей.
Ответственным за исполнение постановления назначен заместителя председателя правительства (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Антон Пятовский. Ранее эти функции были возложены на министра образования Софью Балакиреву.