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НовостиОбщество18 июля 2023 1:40

В Кузбассе поднимут плату за посещение детсадов

Опубликовано соответствующее постановление
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег Укладов

В Кузбассе изменилась плата за посещение детсадов. Соответствующее постановление опубликовано в электронном бюллетене правительства Кемеровской области.

В документе сказано, что средняя стоимость содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях вырастет с 1425 до 1546 рублей.

Ответственным за исполнение постановления назначен заместителя председателя правительства (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Антон Пятовский. Ранее эти функции были возложены на министра образования Софью Балакиреву.