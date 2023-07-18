В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, избивший знакомую молотком

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

37-летний житель города Мыски предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина выпивал в гостях у брата и в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, стал избивать 59-летнюю знакомую. Он ударил женщину молотком и топорищем металлического ледоруба по голове, отчего та потеряла сознание. Испугавшись, мужчина сам вызвал скорую. Медикам удалось спасти пострадавшую.

Мужчина раскаялся в содеянном. Сейчас уголовное дело передано в суд.