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НовостиПроисшествия18 июля 2023 3:16

В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, избивший знакомую молотком

Он обвиняется по статье о покушении на убийство
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

37-летний житель города Мыски предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина выпивал в гостях у брата и в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, стал избивать 59-летнюю знакомую. Он ударил женщину молотком и топорищем металлического ледоруба по голове, отчего та потеряла сознание. Испугавшись, мужчина сам вызвал скорую. Медикам удалось спасти пострадавшую.

Мужчина раскаялся в содеянном. Сейчас уголовное дело передано в суд.