Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ночью в Кузбассе сошли с рельсов два вагона, груженные железной рудой. Транспортная прокуратура начала проверку.

ЧП случилось около 2:00 при следовании грузового поезда на станции Мариинск. Сообщается, что вагоны сошли с пути, но не опрокинулись. В результате происшествия оказалось повреждено верхнее строение железнодорожного пути.

Сход вагонов с рельсов не вызвал задержки в движении пассажирских поездов.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.