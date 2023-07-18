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НовостиПроисшествия18 июля 2023 3:33

Ночью в Кузбассе сошли с рельсов два вагона

Транспортная прокуратура начала проверку
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ночью в Кузбассе сошли с рельсов два вагона, груженные железной рудой. Транспортная прокуратура начала проверку.

ЧП случилось около 2:00 при следовании грузового поезда на станции Мариинск. Сообщается, что вагоны сошли с пути, но не опрокинулись. В результате происшествия оказалось повреждено верхнее строение железнодорожного пути.

Сход вагонов с рельсов не вызвал задержки в движении пассажирских поездов.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.