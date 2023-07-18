Кемеровчанка ответит в суде за взятку сотруднику наркоконтроля

Фото: архив "КП"

В Кемерове в суд передано уголовное дело о даче взятки сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об инциденте рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Обвиняемой по делу проходит 40-летняя женщина. В мае этого года она передала работнику ведомства 200 тысяч рублей и взамен попросила не проводить в отношении ее семьи расследования, связанного со сбытом наркотиков, а также предупреждать ее о планируемых проверках. Женщина не знала, что сотрудник правоохранительных органов, которому она давала взятку, действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Женщину задержали и завели на нее уголовное дело. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.