В Кузбассе более 1,2 млрд рублей потратят на обеспечение безопасности в школах

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе более 1,2 млрд рублей будет выделено из областного бюджета на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях: 400 млн рублей пойдет на антитеррористическую защищенность, 800 млн рублей - на пожарную безопасность. Такое поручение правительству региона дал губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы региона, средства будут направлены на усиление мер безопасности во всех образовательных организациях. В школах смонтируют автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (там, где срок эксплуатации действующих истек), аварийное освещение, противопожарное водоснабжение, приведут в соответствие с требованиями пожарной безопасности пути эвакуации. Предусмотрено также оснащение объектов охранной сигнализацией, установка громкоговорящей связи, модернизация систем видеонаблюдения и другие мероприятия.

Уже заключены часть контрактов на общую сумму 963,8 млн рублей. По оставшимся средствам проводятся конкурсные процедуры.