В новокузнецком аэропорту задержали шесть рейсов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 18 июля, в международном аэропорту Новокузнецка (Спиченково) имени Б.В. Волынова задержали шесть рейсов из-за погодных условий. В связи с этим организована проверка, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, не улетели вовремя самолеты компании «Северный ветер» до города Санкт-Петербурга и обратно, а также самолеты «Аэрофлота» и «Сибири» до Москвы и в обратном направлении. Максимальная задержка рейсов составила около 16 часов.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организована надзорные мероприятия по защите прав потребителей. В случае нарушений в период ожидания рейсов, пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.