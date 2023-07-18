В Кемерове пропала без вести невысокая женщина с карими глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропала без вести 43-летняя Алена Геннадьевна Ватолина (Лиц). Ориентировку с приметами женщины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение кемеровчанки неизвестно с 15 июля.

Сообщается, что женщина невысокого роста (158 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза.

Когда Алену Геннадьевну видели в последний раз, на ней были серая кофта, черные штаны, шлепанцы сиреневого цвета.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.