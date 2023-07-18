Кузбасские полицейские нашли пропавшую 16-летнюю школьницу

Фото: архив "КП"
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Мариинске полицейские нашли и вернули домой пропавшую 16-летнюю школьницу. Обстоятельства обнаружения подростка рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Мать девочки обратилась в полицию около 01:00. По словам женщины, дочь ушла из дома после ссоры из-за невыполненных домашних дел и обратно не вернулась. Самостоятельно женщина не смогла найти ребенка.
Сотрудники полиции начали поиски и вскоре выяснили, что школьница находится у родной бабушки. Противоправных действий в отношении юной горожанки не совершалось.
В отношении матери подростка инспекторы ПДН составили административиный протокол. Сама девочка будет поставлена на профилактический учет в полиции.