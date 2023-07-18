Кузбасские больницы получили новое медицинское оборудование

Фото: пресс-служба АПК,

В кузбасские больницы поступило новое медицинское оборудование стоимостью 30,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Так, по нацпроекту «Здравоохранение» в три поликлиники Ленинск-Кузнецкой городской больницы №1 поступили электрокардиографы. Они позволяют просматривать электрокардиограмму без регистрации на бумаге, наблюдать результат в сравнении с нормой, что позволяет врачу сразу увидеть отклонения и сделать подробное описание.

В оториноларингологическое отделение Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева в Кемерове за средства областного бюджета был приобретен лазерный аппарат (СО2-Лазер) – он стоит 17,7 млн рублей. С его помощью хирурги смогут проводить максимально сложные вмешательства на гортани и трахее с минимальным повреждением тканей. Также в эту больницу - в отделение анестезиологии-реанимации детей - был доставлен новый портативный УЗИ-аппарат, который можно перемещать для оперативной диагностики маленьких пациентов. На его приобретение из областного бюджета было выделено 1,7 млн рублей.

В Мариинскую городскую больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения поступили два современных операционных стола стоимостью 10,7 млн рублей. А по государственной программе «Развитие здравоохранения Кузбасса» еще и специальные системы фиксации при лечении переломов костей.

- Современная аппаратура позволяет нашим врачам выявлять заболевания на более ранних стадиях и эффективнее лечить пациентов, – отметил губернатор Сергей Цивилев.