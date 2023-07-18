«Обследуют маршруты вблизи гор»: в полиции рассказали о поисках трех пропавших в Кузбассе подростков

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Территория в горах Кузнецкого Алатау, где во время туристического похода пропали трое подростков, была неоднократно обследована, сейчас сотрудники полиции ведут поиски вблизи гор. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, территория была много раз осмотрена с воздуха, также поисковики проверили приюты на туристических маршрутах, берега водоемов, лесной массив.

- Сейчас сотрудники полиции обследуют маршруты движения вблизи гор в местах возможного появления несовершеннолетних, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, что 28 июня при спуске с пика Поднебесный трое подростков, воспитанников детского дома, пошли вперед основной группы и пропали. Власти Междуреченска озвучили версию, что дети не заблудились, а сбежали, однако позже эта информация была опровергнута следователям СК РФ по Кемеровской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, полиция просит сообщить об этом по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Междуреченску: 8-(38475)-7-74-44, 8-(38475)-7-74-45 либо на телефон 02 (с мобильного - 102).