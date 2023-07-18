«Работы будут вестись интенсивней»: мэр Кемерова проинспектировал ремонт теплосетей

Работы на проспекте Ленина. Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Работы по ремонту теплосетей в Кемерове будут вестись организованней и интенсивней. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Анисимов.

Сегодня он проинспектировал, как идут работы по ремонту теплосетей. Совместно с руководством КТСК глава посетил объекты на проспекте Ленина, улице Дзержинского и бульваре Строителей.

По словам мэра, в ходе осмотра была достигнута договоренность, что работы будут вестись быстрее и завершатся раньше намеченного срока, особенно там, где раскопки теплосетевиков связаны с перекрытием дорог и ограничением движения.