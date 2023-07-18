Назначен новый начальник Кузбасского ЛУ МВД

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

В Кемеровской области назначен новый начальник Кузбасского линейного управления МВД России – им стал подполковник полиции Денис Левашов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нового руководителя представил начальник УТ МВД России по СФО Игорь Бояринов в ходе рабочего визита в Кемерово. Он отметил большой опыт работы Дениса Левашова в органах внутренних дел региона. Денис Левашов начинал в 2005 году с должности дознавателя в ОВД Куйбышевского района Новокузнецка. С 2008 года работал оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Новокузнецкому району, а в 2014 году возглавил это подразделение. Затем был заместителем начальника районного отдела МВД. Последние два года руководил Новокузнецким линейным отделом МВД России.

В ведомстве также отметили, что Денис Левашов имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» II и III степени, медалями Кемеровской области «300 лет образования Кузбасса», «За служение Кузбассу».