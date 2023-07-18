Россияне стали меньше пользоваться онлайн-сервисами для знакомств

Фото: Tele2.

На фоне заявления Tinder об уходе с отечественного рынка, оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств. В исследование вошли шесть дейтинг-приложений.

Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам характерен для всех площадок. Суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 года. Приложением Tinder перестали пользоваться 7,4% – это 10% женской аудитории и 5,7% мужской.

В целом по итогам июня самой популярной площадкой для дейтинга стала Mamba (ее выбрали 58% клиентов), далее идет Loveplanet (22%), Love.mail.ru (12%), Tinder (5%), Drugvokrug (3%) и Pure (менее 1%).

Наиболее активно к сервисам для знакомств обращаются пользователи в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Причем доля мужчин преобладает в обеих группах: мужчин в возрасте от 35 до 44 на 44% больше, чем женщин, в возрастной группе от 45 до 55 лет доля мужчин преобладает на 22%.