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НовостиОбщество18 июля 2023 9:38

Россияне стали меньше пользоваться онлайн-сервисами для знакомств

В июне количество пользователей платформ для дейтинга снизилось на 8,7%, при этом большинство отказавшихся от онлайн-знакомств – это женщины (59%)
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: Tele2.

Фото: Tele2.

На фоне заявления Tinder об уходе с отечественного рынка, оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств. В исследование вошли шесть дейтинг-приложений.

Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам характерен для всех площадок. Суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 года. Приложением Tinder перестали пользоваться 7,4% – это 10% женской аудитории и 5,7% мужской.

В целом по итогам июня самой популярной площадкой для дейтинга стала Mamba (ее выбрали 58% клиентов), далее идет Loveplanet (22%), Love.mail.ru (12%), Tinder (5%), Drugvokrug (3%) и Pure (менее 1%).

Наиболее активно к сервисам для знакомств обращаются пользователи в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Причем доля мужчин преобладает в обеих группах: мужчин в возрасте от 35 до 44 на 44% больше, чем женщин, в возрастной группе от 45 до 55 лет доля мужчин преобладает на 22%.