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НовостиПроисшествия18 июля 2023 11:39

В Кузбассе изъяли контрафактные вейпы на 6,5 миллиона рублей

Источник:kp.ru
Фото: Кемеровская таможня

Фото: Кемеровская таможня

Партию опасных для жизни электронных сигарет изъяли сотрудники Кемеровской таможни.

По предварительным данным, бизнесмены попытались сформировать международный канал поставки крупных партий немаркированных вейпов. Продукцию ввозили в Россию из Китая.

Всего было изъято более семи тысяч единиц контрафактной продукции.

Как уточнили в пресс-службе Кемеровской таможни, изъятую продукцию направили на экспертное исследование, результаты которого показали превышение содержания никотина, что опасно для жизни и здоровья потребителей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», сейчас по нему проходит расследование.