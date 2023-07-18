В Кузбассе изъяли контрафактные вейпы на 6,5 миллиона рублей

Фото: Кемеровская таможня
Партию опасных для жизни электронных сигарет изъяли сотрудники Кемеровской таможни.
По предварительным данным, бизнесмены попытались сформировать международный канал поставки крупных партий немаркированных вейпов. Продукцию ввозили в Россию из Китая.
Всего было изъято более семи тысяч единиц контрафактной продукции.
Как уточнили в пресс-службе Кемеровской таможни, изъятую продукцию направили на экспертное исследование, результаты которого показали превышение содержания никотина, что опасно для жизни и здоровья потребителей.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», сейчас по нему проходит расследование.