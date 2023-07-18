В Кузбассе снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

За последний год суммарный объем загрязняющих веществ в атмосферу региона сократился на 12,09 тысячи тонн. Выбросы от стационарных источников за двенадцать месяцев уменьшились на 9,9 тысячи тонн и составили 96,2 % от суммарного объема выбросов.

Такие цифры в своем телеграм-канале привел заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Позитивные подвижки, судя по статистике, наблюдаются и от передвижных источников выбросов - автомобильного и железнодорожного транспорта. Они за год уменьшились на 2,1 тысячи тонн. Как отметил заместитель губернатора, уменьшение этого показателя произошло, в том числе, в связи с продолжающимся обновлением подвижного состава общественного транспорта и его переводом на газомоторное топливо.

Большую значимость для Кузбасса, подчеркнул Андрей Панов, приобрело включение Новокузнецка в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Главная задача – улучшить состояние воздуха, снизив выбросы загрязняющих веществ более чем на 20 %, в том числе опасных – более чем на 50 %.

Основное снижение выбросов загрязняющих веществ в южной столице Кузбасса сейчас идет благодаря экологическим программам промышленных предприятий. Они проводят модернизацию производства, заменяют электролизеры, реконструируют блоки очистки, внедряют современные технологии. По итогам 2022 года в Новокузнецке снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составило 10 %, выбросы опасных загрязняющих веществ сократились более чем на 30 %.

Напомним, что с 1 сентября Кемерово также станет участником федерального проекта «Чистый воздух».

В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух угольными компаниями реализуются среднесрочные программы по экологии горного производства. Они включают За модернизацию и установку систем орошения и пылеподавления, в внедрение использования эмульсионных взрывчатых веществ и универсальных запирающих устройств при проведении взрывных работ.