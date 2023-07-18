В Новокузнецке сотрудники ГИБДД познакомили дошкольников с правилами дорожной безопасности

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

Основной задачей мероприятия стало формирование у воспитанников детского сада навыков правильного поведения на проезжей части, а также закрепление основных правил дорожного движения.

Для лучшего запоминания малышами основ была использована игровая форма. На автоплощадке они отрабатывали навыки безопасного перехода проезжей части, разделившись по амплуа: одни играли роли пешеходов, другие - водителей, были и пешеходы с самокатами. Участникам нужно было найти место перехода, правильно выполнить весь порядок действий - остановиться, сойти с самоката, посмотреть по сторонам и только потом начать переход.

Сотрудники ГИБДД уверены, что обучение основам безопасного поведения на дороге должно начинаться с самого раннего возраста и подобные занятия послужат выработке правильного алгоритма действий на проезжей части.

О том, что такие уроки безопасности крайне важны, подтверждает, к сожалению, печальная статистика. Свежий случай - в Крапивинском муниципальном округе. В ДТП на автодороге Чусовитино-Борисово-Каменка-Арсеново пострадал семилетний пешеход. Как уточнили в областной ГИБДД, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Chevrolet» осуществляя объезд остановившегося автомобиля и совершил наезд на ребенка, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП 7-летнему пешеходу назначено амбулаторное лечение.