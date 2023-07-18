Жительница Кузбасса хотела заработать быстрые деньги, но лишилась всех сбережений

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

54-летняя прокопчанка в интернете увидела рекламу о дополнительном заработке путем инвестирования и оставила заявку, указав свои контактные данные. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании, и убедил установить на смартфон приложение для торгов на бирже, после чего сделать первое вложение. Потенциальная инвесторша выполнила указания и увидела, что ее счет в приложении пополнился на 45 тысяч рублей. Обрадовавшись, женщина перевела со своей банковской карты на счет личного кабинета все имеющиеся у нее сбережения - более 500 тысяч рублей. Однако вывести прибыль на свою банковскую карту она не смогла, а «консультант» перестал выходить на связь.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. По ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» аферисту грозит до шести лет лишения свободы.

По данным полиции, с начала нынешнего года злоумышленники похитили у жителей Кузбасса в целом более 1 миллиарда 111 миллионов рублей.