В Кузбассе с нарушителями Лесного кодекса борются с помощью спутника

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Контроль из космоса помогает предотвращать незаконные рубки деревьев.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Он отметил, что наблюдение за лесами из космоса - эффективная мера профилактики и борьбы с незаконной рубкой древесины.

В нынешнем году с помощью космического мониторинга отслеживается ситуация в 11 лесничествах региона.

- Космомониторинг помогает оперативно отслеживать любые изменения в лесном фонде - от прокладки дорог до появления рубки в несогласованных местах, и принять быстрые меры для борьбы с нарушениями, - отметил Андрей Панов.

Такой контроль из космоса ведется в Кузбассе уже пять лет. По поручению губернатора Сергея Цивилева охват постоянно растет. Так, на сегодняшний день площадь, за которой следят с помощью спутника, увеличилась с 13 тысяч до 35 тысяч квадратных километров.