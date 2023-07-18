Для юных селян Кузбасса организован познавательный летний отдых

Фото: пресс-служба АПК

В этом году летняя оздоровительная кампания в регионе проходит по концепции «Кузбасское лето», которая объединяет образование, туризм, культуру, спорт, молодежную политику и другие сферы.

Так, министерство образования Кузбасса совместно с Кузбасским центром детского туризма подарили детям Чебулинского муниципального округа шесть катамаранов и оснащение для проведения водных сплавов. Благодаря такому подарку впервые был организован туристический маршрут «Водная прогулка по Каменистому обрыву вместе с папами». В сплаве по реке Кия от села Чумай до деревни Дмитриевка приняли участие девять взрослых и 17 детей - участники волонтерских, юнармейских отрядов, а также воспитанники туристско-краеведческих объединениях.

- Мы уделяем большое внимание здоровью детей. За лето им необходимо отдохнуть и набраться сил к новому учебному году. К тому же школьники знакомятся с красотами родного Кузбасса, его уникальной природой, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Впервые за много лет, как рассказали в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, летний лагерь дневного пребывания был открыт на базе Кураковской основной школы. В общей сложности в Чебулинском округе уже отдохнули более 1300 детей.