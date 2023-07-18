В Кузбассе задержали любителя наркотического «ассорти»

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Теперь ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

В ходе операции «Мак-2023» кемеровские полицейские, получив информацию о сбыте наркотиков, задержали 31-летнего подозреваемого. При досмотре у него изъяли около 42 граммов расфасованного по сверткам запрещенного вещества, а также пакет, в котором находилось около 24 граммов уже другого наркотика.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, задержаный успел оборудовать четыре тайника на территории Рудничного района Кемерова. В них полицейские обнаружили около 8 граммов запрещенного вещества, а в его жилище - еще около 800 граммов. Общий вес изъятого наркотического «ассорти» составил порядка 860 граммов.

Подозреваемый признался, что намеревался все сбыть бесконтактным способом на территории Кемерова.

Теперь он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел и на время следствия заключен под стражу.