Студенты Кузбасса получат по миллиону рублей на реализацию инновационных проектов

Фото: пресс-служба АПК

Гранты на такую сумму выиграли десять победителей конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям.

Проекты отмечены в сферах биотехнологий и медицины, цифровых технологий, производства новых материалов, приборов и технологий, а также креативных индустрий.

- Это хороший шанс с господдержкой начать воплощать свои идеи в жизнь. Проекты кузбасских студентов затрагивают важные для региона отрасли. Мы всесторонне поддерживаем талантливую молодежь, создаем на базе региональных вузов современные условия для реализации научного и исследовательского потенциала, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В течение года студентам-победителям необходимо зарегистрировать юридическое лицо, где доля грантополучателя в уставном капитале составляет более 50% и он будет генеральным директором, разработать бизнес-план, сайт проекта, и главное создать прототип (товар/изделие/услугу) для вывода на рынок.

Как сообщила пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, на гранты было подано со всей России 6 тысяч заявок.