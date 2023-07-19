Житель Кузбасса убил брата и кинул его тело в овраг

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемым по нему проходит ранее судимый 39-летний мужчина, который зарубил топором собственного брата.

Как рассказали в СК РФ по Кемеровской области, 12 июля новокузнечанин в ходе ссоры ударил брата топором по ноге. Рана оказалась такой глубокой, что пострадавший от потери крови умер на месте. Тогда фигурант захотел скрыть следы преступления и скинул тело брата в овраг недалеко от дома. Однако спустя несколько дней он сам пришел в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.